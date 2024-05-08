عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير: لبنان طلب 12 تعديلا على اقتراح فرنسا للتهدئة مع إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سلم السفير الفرنسي ببيروت هيرفيه ماغرو ، في لبنان وثيقة تتضمنت 12 ملاحظة على الاقتراح الفرنسي لتهدئة التصعيد على الجبهة بين حزب الله وإسرائيل.

 

ووفقا للصحيفة تركز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب.

 

وشدد على التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات.

 

وقالت مصادر للصحيفة إن حزب الله رفض  التعليق على الوثيقة، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معني بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان. 

الاقتراح الفرنسي حزب الله وإسرائيل 12 ملاحظة وثيقة قرار 1701 العدوان على غزة السفير الفرنسي ببيروت هيرفيه ماغرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على ترشيح سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح

مفاجأة سارة للجماهير بشأن حضور المباريات.. شاهد

رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-