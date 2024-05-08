تقارير: لبنان طلب 12 تعديلا على اقتراح فرنسا للتهدئة مع إسرائيل

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سلم السفير الفرنسي ببيروت هيرفيه ماغرو ، في لبنان وثيقة تتضمنت 12 ملاحظة على الاقتراح الفرنسي لتهدئة التصعيد على الجبهة بين حزب الله وإسرائيل.

ووفقا للصحيفة تركز ملاحظات لبنان على أنه لا يمكن إدخال تعديلات أو فرض تعديلات بالقوة على نص القرار 1701، وأن لبنان لن يقبل بإطلاق يد القوات الدولية للقيام بتحركات من دون رقابة مسبقة أو مشاركة الجيش في أي منطقة في الجنوب، كما يرفض تماماً الحديث عن مجموعات مسلحة وعن انسحاب قوات الرضوان أو غيرها من الجنوب.

وشدد على التطبيق الكامل للقرار 1701، وضمان التزام إسرائيل بكامل بنوده لجهة الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وعدم القيام بأي نوع من الخروقات.

وقالت مصادر للصحيفة إن حزب الله رفض التعليق على الوثيقة، وأبلغ الجهات الرسمية في لبنان أنه غير معني بأي نقاش لأي فكرة من أي جهة أتت، حتى يتوقف العدوان على غزة، وبعدها، فإن الحزب مستعد لمناقشة أي أمر في إطار تحصين السيادة اللبنانية لا في إطار تعزيز أمن العدو على حساب لبنان.