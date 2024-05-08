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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع تطوير المناطق ورصف الطرق بالغربية

رصف الطرق
رصف الطرق

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة الغربية في تطوير المناطق بالمحافظة، ورصف الطرق وتمهيد شوارع الأحياء والمدن على مستوى المحافظة، خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص الوزارة على تنفيذها بالمحافظات وتوليها اهتمامًا كبيرًا تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء  بتمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف .

وتابع  الدكتور  طارق  رحمي  محافظ الغربية،  أعمال  رصف  وتوسعة  شارع النحاس  بطنطا  بطول  1,38  كم وعرض  20  مترا  وتشمل توسعة الشارع  وإعادة رصفه وتركيب بلدورات  وأشجار  في الجزيرة  الوسطى ورفع  كفاءة  أعمدة  الإنارة  العامة .

في ضوء المتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن رصف الطرق لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات والمرافق وفقاً للإمكانيات المتاحة، والاعتمادات المتوفرة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الأصول الغير مستغلة ودفع عجلة التنمية الإقتصادية وطرحها أمام المستثمرين.

 

يأتي  ذلك  نظرا  لأهمية  الشارع  الحيوية الذي  يساهم  في  معالجة  الكثير  من المشكلات  المرورية،  ويحقق  السيولة المرورية  في  المنطقة  الناتجة  عن  خروج عدد  كبير  من  الموظفين والطلاب، حيث  يتم  تركيب  بلاط  الانترلوك للأرصفة والصبة الخرسانية  للجزيرة الوسطى.

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التنمية المحلية محافظة الغربية رصف الطرق

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