استشاري يكشف عن أنواع حساسيات تصيب الأطفال بفصل الربيع وكيفية الشفاء منها

قال الدكتور هاني فكري، استشاري طب الأطفال، إنه فى فصل الربيع يكون هناك بعض المشاكل الصحية التي يجب توخي الحذر منها مبكرا حتي لا تتفاقم المشكلة بدخول فصل الصيف، مشيرا إلى أنه فى هذا الفصل يكون هناك إنتشار لحساسيات كثيرة، ومنها الرمد الربيعي.

وأضاف الدكتور هاني فكري، استشاري طب الأطفال، خلال حواره ببرنامج “جو هيلثي" المذاع علي قناة “صدي البلد”، تقديم الدكتورة حنان الحسيني، أن الرمد الربيعي يكون عبارة عن حساسية ملتحمة فى قرنية العين ويكون بها إلتهاب وإفرازات دمعية وإحمرار وإحساس بالحكة فى العينين والأنف والفم، ويتم تلطيف الأمر بقطرات ملطفة، إلى جانب ضرورة إستخدام نظارة شمس واقية وكمادات على العين.

وتابع الدكتور هاني فكري، استشاري طب الأطفال، أن هناك نوعا آخر من الحساسية وهي الجلدية، وهو عبارة عن إلتهاب جلدي نتيجة التعرض لبعض المحفزات الموجودة فى الجلد، لافتا إلى أن أعراضه هو إحمرار خدود الطفل، أو منطقة الكوع، والحل هو إرتداء ملابس قطنية وإبعاد الطفل عن أشعة الشمس المباشرة وإستخدام واقي الشمس.