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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف "تابعة لحماية النيل" بالفشن ببني سويف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

تمكنت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة محمد بكري، جنوب محافظة بني سويف  ،  بمتابعة الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف "ولاية حماية النيل " بمدينة الفشن في حضور مسئولي الوحدة المحلية وحماية النيل وبتأمين من الجهات الأمنية المعنية، فيما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة وتمهيد الطرق، وإصلاح أعطال المياه والكهرباء.

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يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية جهودها الميدانية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.
 

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