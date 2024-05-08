عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد إصابته بمرض السرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

محمد عبده
محمد عبده

أثار إعلان الفنان محمد عبده إصابته بمرض السرطان حالة من الجدل الواسع وكشف الشاعر السعودى صالح الشادى آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد إعلان الأخير إصابته بسرطان البروستاتا.

وقال صالح الشادى فى تصريحات تليفزيونية : إن بداية المرض مع محمد عبده بدأت قبل شهر رمضان الماضى، وأنه كان على تواصل معه باستمرار.

وأضاف صالح الشادى أن محمد عبده بدأ رحلته العلاجية فى فرنسا، ثم رفض استكمالها لرغبته فى العلاج داخل المملكة العربية السعودية، وعاد بالفعل إلى جدة.

وأوضح صالح الشادى أنه تم وضع خطة علاجية للفنان محمد عبده من أجل التخلص من المرض، موضحاً أن إنزيم السرطان أصبح أقل من المتوقع وذلك بعد جلساته العلاجية. 

وقد كشف الفنان السعودي عبدالله العامر عن الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس موضحاً أن حالة من الحزن تسود الفن والفنانين والسعودية والخليج بعد إعلان هذا الخبر.

وأضاف العامر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حالة الفنان محمد عبده في تحسن وأنه بنفسه طمئن جمهوره ومتابعيه أنه يتعالج من سرطان البروستاتا وأنه في حالة تقدم.

الفنان محمد عبده المملكة العربية السعودية محمد عبده مرض السرطان أغانى محمد عبده مرض محمد عبده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

موضوعات متعلقة

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

شاهد.. بوسترات جديدة لـ أبطال مسلسل "دواعي سفر"

إلهام شاهين: أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي مهم

في ذكراها.. قصة زواج لولا صدقي 10 مرات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

وفاة بطل Game of Thrones بعد إصابته بسرطان المرارة

في ذكراه.. اعتزال أحمد مظهر بسبب سعاد حسني وشارك بحرب فلسطين 48

أكره لقب مطلقة.. تصريحات نارية من مايا دياب عن حياتها الشخصية

ترشيحاتنا

ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-