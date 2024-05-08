بعد إصابته بمرض السرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده

أثار إعلان الفنان محمد عبده إصابته بمرض السرطان حالة من الجدل الواسع وكشف الشاعر السعودى صالح الشادى آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد إعلان الأخير إصابته بسرطان البروستاتا.

وقال صالح الشادى فى تصريحات تليفزيونية : إن بداية المرض مع محمد عبده بدأت قبل شهر رمضان الماضى، وأنه كان على تواصل معه باستمرار.

وأضاف صالح الشادى أن محمد عبده بدأ رحلته العلاجية فى فرنسا، ثم رفض استكمالها لرغبته فى العلاج داخل المملكة العربية السعودية، وعاد بالفعل إلى جدة.

وأوضح صالح الشادى أنه تم وضع خطة علاجية للفنان محمد عبده من أجل التخلص من المرض، موضحاً أن إنزيم السرطان أصبح أقل من المتوقع وذلك بعد جلساته العلاجية.

وقد كشف الفنان السعودي عبدالله العامر عن الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس موضحاً أن حالة من الحزن تسود الفن والفنانين والسعودية والخليج بعد إعلان هذا الخبر.

وأضاف العامر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حالة الفنان محمد عبده في تحسن وأنه بنفسه طمئن جمهوره ومتابعيه أنه يتعالج من سرطان البروستاتا وأنه في حالة تقدم.