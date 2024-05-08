سائق يعثر على 50 ألف جنيه داخل أتوبيس بالمنيا.. ويرفض المكافأة|صور

رغم ظروفه المادية الصعبة إلا ضرب مثلا يحتذى به في أمانتة بعدما أعاد مبلغ مالي قيمته 50 ألف جنيه إلى صاحبته ورفض الحصول على مكافأة

أنه السائق على كمال ابن المنيا مؤكدا أن رد الامانه الي أهلها واجب ديني.



ويقول السائق الأمين على كمال أنه فور وصوله إلى القاهرة قادما من محافظة المنيا وخلال تفقده الاتوبيس الذي يقوده وقبل إيداعه بجراج الشركة التي يعمل بها فوجئ بحقيبة فقام بفتحها وعثر بداخلها على أموال وصلت لـ 50 ألف جنيه.

وأضاف أنه على الفور قام بالتحدث هاتفيا مع مدير الشركة ليخبره بعثورة على الحقيبة والذي نصحه بضرورة تفتيشها جيدا للعثور على ما يفيد للتوصل الي صاحبها مؤكدا أنه بعد البحث عثر على تذكرة ومكتوب عليها رقم هاتف صاحبها.





وأضاف أنه فور تواصله مع صاحبة الحقيبة انهارت بالبكاء، وقمت بتسلمها الحقيبة مشيرًا إلى أنها عرضت عليه مكافأة تصل لـ 5 ألاف جنيه لكنه رفض الحصول عليها

مشيرًا إلى أن صاحبة النقود أعربت عن شكرها العميق له لحرصه على التواصل معها وإعادة المبلغ كاملا ورفضه بشكل قاطع الحصول على اي مبلغ مالي.

وأوضح على كمال أن هذا الموقف لم يكن الأول حيث سبق له أن أعاد مبالغ مالية كبيرة لأصحابها في فترات سابقة ففي عام 2005 عثر على مبلغ كبير من العملات الأجنبية و250 جرامًا من الذهب أثناء عمله على سيارة أجرة في المنيا وقام بإعادته لصاحبه كما عثر على مبلغ 193 ألف جنيه أثناء قيادته أتوبيسًا عام 201 وأعاده أيضًا لصاحبه دون أي مقابل رغم ظروفه المادية الصعبة وانه يسكن بالايجار.

السائق الأمين على كمال