برلماني: الأزمات العالمية بينت أهمية القطاع الزراعي في مساندة الدول

قال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير القطاع الزراعي بالبلاد، وتحقيق طفرة في الرقعة الزراعية، بما يضمن الأمن الغذائي في البلاد ويحميه من التقلبات الدولية، يؤكد درايته بهذا الملف وما يمثله من أهمية لدعم الاقتصاد.

وتابع سلطان في تصريحات لـ صدى البلد أن أن القيادة السياسية أولت القطاع الزراعي اهتماما متزايدا، على مدار الفترات الماضية، كما شجعت على توسيع وتوفير الرقعة الزراعية ومضاعفة مساحتها طوال السنوات الماضية.

ونوه ان هذه التوجيهات بدعم القطاع الزراعي تأتي في ظل دوره الرئيسي في التنمية المستمدامة، لافتا النظر إلى أنه يتم التركيز حاليا على تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وطالب سلطان بضرورة أن يكون هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الزراعية، منوها أن ما شهده العالم من تغيرات وأزمات مفاجئة، بين أهمية هذا القطاع ودوره في مساندة الدولة.