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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الوادي الجديد يكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، نظّمت إدارة بلاط التعليمية بمحافظة الوادي الجديد ، احتفالا لتكريم الطالبة سارة صقر محمد صقر لتفوقها في الشهادة الإعدادية ، وذلك لحصولها بالمركز الأول على مستوى المحافظة، حيث أحرزت المركز الأول بجدارة واستحقاق بمجموع ٢٨٠، وسط حضور كلا من سلامة علي محمد رئيس مركز ومدينة بلاط، والنائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس النواب،  و سمير طاهر  مدير عام التعليم  ومصطفي محمد علي نقيب المعلمين ، والمهندس منصور إبراهيم وكيل وزارة الري السابق،  و عضو مجلس أمناء إدارة الداخلة التعليمية وعبدالوهاب عبدالسلام عضو مجلس أمناء المحافظة، وحمدي البرنس رئيس مجلس أمناء الإدارة، ومحمد عبدالرازق مدير عام إدارة بلاط التعليمية السابق وكوكبة من قيادات التعليم والرموز المجتمعية.

وبحضور المحتفي بها ووالدها ، وشربات أحمد كامل وكيل مدرسة بلاط الإعدادية.

وشهد الحفل كلمات مؤثرة من الحضور الكرام  عبّرت عن عميق الامتنان لأهل العلم، والفخر بما تحقق من إنجازات تعليمية مشرفة، لا سيما في ظل قيادة تعليمية حكيمة يشهد لها الجميع بالكفاءة والحرص على التميز.

كما توجه الحضور بالشكر والتقدير لأسرة المحتفي بها وأشادوا بجهود معلميها وأسرتها.

كما تم خلال الحفل تقديم تهنئة خاصة ل سمير طاهر بمناسبة تفوق كريمته في الشهادة الإعدادية، وحصولها على الدرجة النهائية وتصدرها أوائل المحافظة، وسط تصفيق حار من الحضور وتقدير واسع لما تمثله الأسرة من نموذج يُحتذى  به في دعم التعليم والنجاح.

واختُتم الحفل بتكريم الطالبة المتفوقة وتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية والهدايا المقدمة من  إدارة بلاط التعليمية ومجلس الأمناء ومركز ومدينة بلاط والنائب محمد علي عبدالغني والمهندس منصور ابراهيم  ، وسط أجواء من البهجة والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرة حقيقية للتعاون بين الأسرة، المدرسة، والإدارة التعليمية.

الوادي الجديد احبار الوادي الجديد تعليم بلاط تكريم

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