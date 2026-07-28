إسلام صادق: نجم كبير يرفض عرض التجديد لناديه مقابل 60 مليون جنيه

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تفاصيل أزمة جديدة تخص أحد نجوم الكرة مع ناديه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب إسلام صادق أن اللاعب رفض الجلوس مع أحد المسؤولين البارزين في ناديه اعتراضًا على عرض تجديد عقده مقابل 60 مليون جنيه في الموسم، رغم امتلاكه عرضًا من نادٍ خليجي كبير تصل قيمته إلى 200 مليون جنيه سنويًا.

وأضاف أن اللاعب رفض أيضًا حضور جلسة تصوير القميص الخاص بالموسم الجديد، كما تغيب عن حفل مهم للنادي، مشيرًا إلى أنه لا يزال متمسكًا بالرحيل، ردًا على تفضيل نجم آخر عليه.

وأوضح الإعلامي أن إدارة النادي تواصل محاولاتها لإقناع اللاعب بتجديد عقده، خشية تكرار الأزمة التي شهدها الموسم الماضي، دون أن يكشف عن هوية اللاعب أو النادي المقصود.