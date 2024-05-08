الرئاسة الفلسطينية : وقف العدوان مطلبنا الدائم لسقوط المئات من شعبنا يوميًا

قال الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنّ المطلب الفلسطيني الدائم وقف العدوان، وليس الهدنة أو تبادل الأسرى، لأن هناك مئات الضحايا يسقطون يوميا من الشعب الفلسطيني.

وأضاف "أبو ردينة"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نطالب بسرعة إنجاز هذه الهدنة وسرعة وقف العدوان، وهذا هو المطلب الفلسطيني من الجانب الأمريكي، الذي لا يزال غير حاسم في أمره ويسمح لإسرائيل باستمرار العدوان".

تأمر إسرائيل

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "الإدارة الأمريكية قادرة أن تأمر إسرائيل على وقف العدوان وبالتالي للأسف الشديد لا تزال الإدارة الأمريكية تقبل بالتفسيرات الإسرائيلية ومستمرة في دعمها، وموقفنا الدائم منذ اليوم الأول للحرب أنه على إسرائيل وقف العدوان".