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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب.. موكب نتنياهو يضم سيارة إسعاف| تفاصيل

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

كشف موقع “واللا” الإخباري العبري، أنه منذ أن خضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب بعد إصابته بسكتة قلبية عابرة في العام الماضي، ضم موكب نتنياهو سيارة إسعاف.

وأضاف تقرير واللا، أنه لا يمكن التعرف على السيارة من الخارج على أنها سيارة إسعاف.

ونقل الموقع الإخباري عن مصادر في مكتب نتنياهو تأكيدها أن السيارة هي سيارة إسعاف، لكنها تدعي أنها ترافق رئيس الوزراء فقط في الرحلات إلى مناطق إسرائيلية بعيدة عن المستشفيات. 

ولفت الموقع العبري إلى أن السيارة شوهدت وهي تسير داخل تل أبيب والقدس، وهي مناطق بها العديد من المستشفيات.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو جهاز تنظيم ضربات القلب سياره أسعاف

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