مفيش مقارنة | قشقوش: إيران عندها قوة بشرية ضخمة وإسرائيل لن تستطيع الصمود

كشف اللواء أركان حرب محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي، آخر تطورات الأوضاع في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيراً إلى أن المواجهة مستمرة منذ ما يقرب من اسبوع بين الطرفين.

قال قشقوش، في لقاء عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، إن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران تؤكد تمتع إسرائيل بقوة وتكامل عسكري واستراتيجي متقدم، مضيفاً أن هذه العمليات لا تُنفذ بشكل عشوائي، بل وفق محددات وتجربة استراتيجية عميقة.

وأضاف اللواء أركان حرب محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي، أن :"مفيش وجه مقارنة بين إيران وإسرائيل.. إيران عندها قوة بشرية ضخمة وإسرائيل مش هتقدر تصمد في مواجهة بالشكل ده".

