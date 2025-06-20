انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وإيران

أنهى وزراء الخارجية الأوروبيون وإيران، محادثاتهم التي استمرت أربع ساعات في جنيف، قائلين إنهم على استعداد لإجراء المزيد من المناقشات، لكن لم تظهر أي بوادر على تحقيق تقدم أو مسار لإعادة فتح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران طالما استمرت إسرائيل في شن هجماتها على إيران.

وتصر إيران على أنها لن تتحدث مع الولايات المتحدة، بينما تهاجم إسرائيل أراضيها، متهمةً الولايات المتحدة بالتواطؤ ودعم الهجمات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الجارديان إنه بدون محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، يصعب تصور التوصل إلى اتفاق لتقليص البرنامج النووي الإيراني بطريقة تُلبي المطلب الأمريكي الرئيسي بألا تمتلك إيران قنبلة نووية أبدًا.

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبادرة الدبلوماسية الأوروبية مهلة أسبوعين قبل أن يقرر الانضمام إلى حملة القصف الإسرائيلية، وهي خطوة من شأنها أن تُحوّل الحرب الدموية أصلًا إلى صراع إقليمي شامل.

ومع تحذير المسؤولين العسكريين الإسرائيليين شعبهم من الاستعداد لحرب طويلة، تبدو فرص إعادة فتح المفاوضات الأمريكية الإيرانية بسرعة مُغلقة.