توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي لسبب مفاجئ .. تفاصيل

يبدو الأمر وكأنه مزحة مكررة، إذ توقفت المباراة الأولى لهذا اليوم في كأس العالم للأندية بين بنفيكا وأوكلاند بسبب سوء الأحوال الجوية، وهذه هي المرة الرابعة التي تُلغى فيها مباراة منذ انطلاق البطولة.



عاصفة رعدية تجتاح مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، إذ تُقام مباراة المجموعة الثالثة.



وعاد اللاعبون بين الشوطين ولم يعودوا بعد، مرّت ساعة الآن، بنفيكا متقدم حاليًا بنتيجة 1-0 بفضل ركلة جزاء من دي ماريا.



وجاء تشكيل بنفيكا كالتالي:



حراسة المرمى: تروبين.

خط الدفاع: أورسينس - سيلفا - أوتاميندي - كاريراس.

خط الوسط: مارتينيس - كوكو - دي ماريا - بريستياني - أكتوركوجلو.

خط الهجوم: بافيلديس.