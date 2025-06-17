مدرب بوكا جونيورز بعد التعادل مع بنفيكا: ركلة الجزاء محل جدل

أبدى ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني لفريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، رضاه الجزئي عن أداء لاعبيه خلال التعادل المثير بنتيجة 2-2 أمام بنفيكا البرتغالي، في افتتاح مواجهات الفريقين بالمجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

وأكد أن اللقاء كشف عن نقاط إيجابية وأخرى تتطلب العمل والتطوير.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة والتي أقيمت مساء الإثنين على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، قال روسو: "كنا نعرف أننا سنواجه خصمًا صعبًا، وبالفعل بنفيكا أثبت قوته، ومع ذلك هناك العديد من الجوانب التي يمكننا البناء عليها مستقبلًا".

وأضاف: "قدمنا مباراة جيدة في الكثير من أوقاتها، لكن لا يزال أمامنا الكثير لنحسّنه. أريد الفوز، وأسعى لإجراء بعض التغييرات من أجل تحقيق ذلك".

ركلة جزاء مثيرة للجدل

وتطرّق روسو إلى ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لبنفيكا، وسجّل منها أنخل دي ماريا هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قائلاً: "من وجهة نظري، لم تكن ركلة جزاء واضحة، لكنها قابلة للنقاش. لا أهاجم التحكيم، لكننا لا يمكن أن نستقبل أهدافًا بتلك الطريقة، خاصة في لحظات حاسمة من اللقاء".

إصابة مبكرة وطرد مثير للجدل

بوكا تلقى ضربة مؤلمة في بداية المباراة، بعدما اضطر المدرب لاستبدال لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا بعد مرور 20 دقيقة فقط نتيجة تعرضه للإصابة. إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تلقى هيريرا بطاقة حمراء لاحقًا أثناء تواجده خارج الملعب، إثر اعتراضه على قرارات الحكم.

وعن هذه الواقعة، قال روسو: "من المبكر جدًا الحكم على مدى خطورة إصابته. سنجري فحوصات طبية غدًا لتحديد التفاصيل بدقة".

وأضاف: "خروجه أثّر علينا، خاصة في بناء اللعب وتحريك الكرة. بعد مغادرته أصبح هناك مبالغة في التمرير العرضي، وهو ما لم يكن ليحدث لو استمر في الملعب".

تطلعات قادمة في مجموعة نارية

ويواجه بوكا جونيورز تحديات قوية في المجموعة الثالثة، التي تضم بايرن ميونخ، وبنفيكا، وأوكلاند سيتي، حيث يسعى الفريق الأرجنتيني لانتزاع بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة تُقام بنظام جديد لأول مرة في صيف 2025.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى:

بايرن ميونخ: 3 نقاط

بوكا جونيورز: نقطة

بنفيكا: نقطة

أوكلاند سيتي: دون نقاط

وتنتظر الجماهير الجولة الثانية، حيث يتطلع كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له البقاء في سباق التأهل في مجموعة توصف بأنها من الأقوى في البطولة.