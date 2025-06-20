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بعد 9 ساعات .. انتشال صغيرة حية من أسفل عقار حدائق القبة المنهار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد 9 ساعات .. انتشال صغيرة حية من أسفل عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنكوب
عقار حدائق القبة المنكوب
أحمد مهدي

انتشلت الأجهزة المعنية والإسعاف فتاة صغيرة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنكوب بعد أكثر من 9 ساعات على الانهيار.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة 13 شخصا من عقار سكني مهدد بالسقوط بمحيط عقارات حدائق القبة حيث تم إجلائهم بواسطة السلالم الخاصة بالحماية المدنية.

ومن جانبها فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كردون أمني بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمحيط عقار رابع في منطقة حدائق القبة آيل للسقوط في نفس المنطقة.

وصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث انهيار عقارين بمنطقة حدائق القبة لمتابعة تطورات الحادث وعمليات رفع الأنقاض.

تواصل أجهزة أمن القاهرة وفرق الحماية المدنية عمليات البحث أسفل انقاض عقارات حدائق القبة للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض حيث تم انتشال مصابين 2 من أحد العقارات.

فيما أصيب فردين من رجال الحماية المدنية في القاهرة أثناء عمليات رفع انقاض عقارين حدائق القبة المنكوبين وتم إسعافهم في موقع الحادث بسيارات الإسعاف.

فيما وصل قبل قليل محافظ القاهرة وأجهزة المحافظة إلى موقع انهيار عقارين وتصدع ثالث في منطقة حدائق القبة لمتابعة عمليات رفع أنقاض العقارات.

فيما اصيب شخصين جراء انهيار عقارين حدائق القبة في القاهرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجاري البحث عن ضحايا آخرين أسفل الأنقاض للمنزل الثاني.

فيما أخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة عقارين بمحيط العقارين المنكوبين في منطقة حدائق القبة خوفا من انهيارهم على السكان.

فيما تستكمل الأجهزة الأمنية في القاهرة ووحدات المحافظة عمليات البحث أسفل انقاض العقارين المنكوبين عن مصابين أو ضحايا وتم عمل كردون بمحيط العقارات المنكوبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا افاد بانهيار عقارين كلا منهما مكون من ٤ طوابق في منطقة حدائق القبة.

على الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة ب سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف الي موقع الحادث وجرى البحث عن مصابين او ضحايا أسفل الأنقاض.

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