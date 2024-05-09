العقود الآجلة للنفط ترتفع بعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام، امس الأربعاء، لتعوض خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية.

وارتفع نفط غرب تكساس الوسيط عقد يونيو 61 سنتاً، أو 0.78%، ليبلغ عند التسوية 78.99 دولاراً للبرميل.

وجرى تداول خام برنت عقد يوليو الماضي عند 83.75 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 59 سنتاً أو 0.72%.

في وقت سابق من الجلسة، انخفض النفط بأكثر من 1% مدعوماً بانخفاض مخزونات الخام التجارية الأميركية بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع الأول من مايو، وفقاً لبيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة. وجاء الانخفاض مفاجئاً مقارنة ببيانات الصناعة التي أشارت إلى زيادة قدرها 509.000 برميل.

وانخفضت أسعار النفط بنسبة 7% تقريباً منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أبريل عندما رفع التجار الأسعار بسبب مخاوف من الصدام بين إيران وإسرائيل. وقام المستثمرون ببيع علاوة الحرب إلى حد كبير منذ ذلك الحين، حيث قام بنك مورغان ستانلي بإزالة المخاطر البالغة 4 دولارات للبرميل من توقعاته لأسعار النفط لهذا العام.