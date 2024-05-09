الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع في ظل جني الأرباح وخفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع جماعي هامشي ، حيث انتهت معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية أن استوعب المستثمرون المزيد من تقارير الأرباح في المنطقة.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.3%، مع ارتفاع قطاع مخزونات المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.7% خلال الجلسة.

وارتفعت أسهم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.8%، في حين انخفضت أسهم التعدين بنسبة 1.3%.

وانخفضت أسهم شركة بي إم دبليو BMW نحو 3% بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض هامش ربح الربع الأول وسط ارتفاع التكاليف وضعف الطلب على سياراتها الفاخرة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركة سيمنز Siemens للطاقة الألمانية وقفز السهم 12.8% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لعام 2024 على خلفية قوة أعمالها المتعلقة بشبكات الكهرباء.

وكانت Alstom وSkanska وABInbev وSwatch Group وMunich Re من بين الشركات الأخرى التي أعلنت.

وفي سياق آخر، خفض البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثماني سنوات في علامة أخرى على اختلاف السياسة النقدية بين الولايات المتحدة وأوروبا.