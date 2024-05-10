قضية الشيبي تقترب من النهاية| قرار عاجل من المحكمة ضد حسين الشحات.. تفاصيل الجلسة

في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها المباراة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، تزايدت التوترات والجدل حول الواقعة التي وقعت بين لاعبي الفريقين. وتأتي إعلان محكمة جنح مدينة نصر عن حجز محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في تاريخ 30 مايو الحالي، كخطوة هامة لتقديم العدالة وفض المنازعات الرياضية.



إن الاتهامات التي وجهت للاعب حسين الشحات تتعلق بالتعدي والاعتداء على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي، الذي يحمل الجنسية المغربية. وقد شهدت المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الدفاع الجوي تطورات غير متوقعة، حيث تصاعد التوتر بين اللاعبين ووقعت بعض التجاوزات التي تستدعي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.



جلسة محاكمة حسين الشحات: استماع للأطراف والشهود

في سياق الجلسة، قامت المحكمة بالاستماع إلى محامي حسين الشحات، السيد أشرف عبد العزيز، الذي قدم دفاعه فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لموكله. وكانت التهم تتعلق بالتعدي بالضرب والسب على اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز.

الطلبات المقدمة في الجلسة

أثناء الجلسة، قدم محامي حسين الشحات طلبات متعددة، منها طلب استدعاء عدد من الشهود والأطراف المعنية بالقضية. ومن بين هؤلاء الشهود، طالب بحضور اللاعبين طاهر محمد طاهر، ورامي ربيعة، ومحمد مجدي أفشة، وكذلك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، واللاعب علي معلول. كما طالب بحضور طاقم التحكيم الذي أدار المباراة بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، بالإضافة إلى تقرير مراقب المباراة الصادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

مطالبة النيابة العامة بالاستدعاء

من جانبه، قدم وكيل المتضرر من النيابة العامة طلبات استدعاء لعدد من الشخصيات المرتبطة بالقضية، بمن فيهم جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. وذلك للاستفسار حول كيفية إصدار قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حسين الشحات مباراتين وإحالة المتظلم ضده (محمد الشيبي) إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه.



من المرجح أن تستحوذ هذه المحاكمة على اهتمام وسائل الإعلام المحلية والعديد من عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يترقبون القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة. وقد يترتب على هذا القرار عواقب رياضية وقضائية هامة تؤثر على مستقبل اللاعب حسين الشحات ومسيرته الرياضية.

تمثل هذه الجلسة خطوة مهمة في إجراءات المحاكمة، حيث سيتم استماع الى الأطراف المعنية والشهود للتأكد من توضيح كافة الجوانب المتعلقة بالقضية. وسنوافيكم بالتطورات اللاحقة في هذا الشأن.