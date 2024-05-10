اقتصادية حقوق الإنسان تشيد بتجربة محافظة جنوب سيناء التنموية

أنهت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها لمحافظة جنوب سيناء، وذلك انطلاقا من دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

عقدت اللجنة برئاسة د محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية وعضوية د. هدى راغب، عضو المجلس اجتماعاً تنسيقياً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور بعض القيادات التنفيذية بهدف رصد الوضع الراهن بالمحافظة والتعرف على خطة قطاعات الدولة لدعم الحقوق الاقتصادية وأبرز المكتسبات المتحققة، والتحديات المتعلقة بهذا الشأن، والعمل على تنسيق كافة الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري.

أشادت اللجنة بتجربة المحافظة المميزة في إرساء وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان، والجهود المستمرة التى استهدفت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والثقافة ، وتنمية مدينة شرم الشيخ والتى تعد أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم.