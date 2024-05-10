استكمال مقدمات حجز أراضي المرحلة التاسعة التكميلية بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج الأربعاء

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم استقبال التحويلات لاستكمال مقدمات حجز الأراضي بالمرحلة التاسعة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج يوم الأربعاء 15 مايو الجاري ولمدة 10 أيام عمل.

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الإسكان استقبال التحويلات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، لمدة 15 يوم عمل.

وتم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ليتضمن الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وقطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، ووزارة الاتصالات.

كراسة الشروط

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ، أن كراسة الشروط، والمواقع الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وكذا قطع الأراضي المطروحة بالمرحلة التاسعة التكميلية، ستكون متاحة على الموقع للراغبين بالحجز، مؤكدة أنه يجب أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأية تحويلات ترد قبل الموعد المحدد سيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.

