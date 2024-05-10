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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف يناقش ماجستير حول التطور العمراني في القدس بآثار القاهرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

يناقش أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا السبت رسالة الماجستير المقدمة من أحد أئمة الأوقاف هو الباحث محمد عز العرب محمد خالد بكلية الآثار جامعة القاهرة حول موضوع : "دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي (648 - 922 هـ / 1250 - 1516م) دراسة آثارية حضارية ".

دور الوقف في التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف

 بإشراف كل من : أ.د محمد حمزة إسماعيل الحداد - أستاذ العمارة والآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار الأسبق ومساعد رئيس جامعة القاهرة لشئون المدن الجامعية . (مُشرفًا)، وأ.د عبد العزيز صلاح سالم - أستاذ الفنون والآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار والخبير الدولي في التراث . (مُشرفًا)

واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

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واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وفي ضوء بيان سماحة الإسلام ويُسر تشريعاته، يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة 17 مايو 2024م ، تحت عنوان : "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة" .

وأكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة عظيم، ومسئوليتنا نحوها كبيرة؛ ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكًا لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعددًا من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله، كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك، فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعًا؛ لأنها لنا جميعًا. 

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