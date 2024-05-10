واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان :"واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة"، وأدى خطباء الأوقاف اليوم الجمعة موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان:" التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع".

افتتاحات الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، افتتح اليوم الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة (21) مسجدًا، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا منها ( 752 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11985) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (346) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل

مديرية أوقاف دمياط

2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط

4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط

5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط



مديرية أوقاف الفيوم

6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا

مديرية أوقاف الغربية

7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور

8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان

مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر

10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف

11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور

13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات

14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف كفر الشيخ

15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم

16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ

مديرية أوقاف الشرقية

17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح

18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق

3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية