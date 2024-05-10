واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان :"واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة"، وأدى خطباء الأوقاف اليوم الجمعة موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان:" التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع".
افتتاحات الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، افتتح اليوم الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة (21) مسجدًا، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا منها ( 752 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11985) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (346) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل
مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط
مديرية أوقاف الفيوم
6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور
8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات
14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية