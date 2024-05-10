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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان :"واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن العامة"، وأدى خطباء الأوقاف اليوم الجمعة موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان:" التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع".

افتتاحات الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى، افتتح اليوم الجمعة الأولى من شهر ذي القعدة (21) مسجدًا، منها ( 18 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 963 ) مسجدًا منها ( 752 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 211 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 10 / 5 / 2024م عدد (11985) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (346) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد الحاج زكي الهواري - الكفر الجديد - ميت سلسيل
مديرية أوقاف دمياط
2. مسجد فاطمة الزهراء – الرسوة - الروضة
مديرية أوقاف أسيوط
3. مسجد آل خراشي – بني شقير - منفلوط
4. مسجد عمر بن الخطاب – بني رافع - منفلوط
5. مسجد الشيخ علي - الزورة - ديروط

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مديرية أوقاف الفيوم
6. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 
مديرية أوقاف الغربية
7. مسجد الصالحين ( ناصف ) – سجين الكوم - قطور 
8. مسجد القشلان – عزبة القشلان – المحلة ثان 
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد الرحمن – عزبة الإصلاح – برقاش – منشأة القناطر
10. مسجد خالد بن الوليد – عزبة السلام - الصف
11. مسجد صلاح الأمير – عزبة صلاح الأمير – قرية السعودية - العياط
مديرية أوقاف البحيرة
12. مسجد عزبة الخمسين – قرية شرنوب – مركز دمنهور
13. مسجد الرحمة – قرية زاوية حمور – مركز الدلنجات
14. مسجد الرحمة – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود 
مديرية أوقاف كفر الشيخ
15. مسجد نصار – عزبة نصار – الروضة – سيدي سالم
16. مسجد عزبة الكوم الكبير – قرية إسحاقة – مركز كفر الشيخ
مديرية أوقاف الشرقية
17. مسجد أبو خطاب العمري – العقدة – منيا القمح
18. مسجد علي بن أبي طالب – قرية السماعنة – فاقوس 2
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الشيخ عبد الدايم – الرزيقات قبلي - أرمنت
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الشهيد طيار - الحسينية – الزقازيق
3. المأذون – قصاصين الشرق - الحسينية

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