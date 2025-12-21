فرنسا تبني حاملة طائرات جديدة أكبر حجماً من سابقتها شارل ديجول

أفادت وكالة رويترز أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وافق على بدء خطة بناء حاملة طائرات جديدة أكبر حجماً لتحل محل حاملة الطائرات شارل ديجول.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات أمام القوات العسكرية الفرنسية المتمركزة في أبوظبي.





وفي وقت سابق، استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات اليوم الأحد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصل بزيارة عمل إلى الإمارات.

بحث العلاقات التاريخية



وبحث الجانبان خلال اللقاء مسار العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين وإمكانيات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية إضافة إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار.



ورحب رئيس الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في متحف زايد الوطني في أبوظبي بالرئيس الفرنسي وتبادل معه التهاني بمناسبة قرب حلول العام الجديد متمنيين للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والازدهار.



وأقام بن زايد مأدبة غداء تكريماً للرئيس الفرنسي والوفد المرافق.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين.