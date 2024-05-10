القاهرة الإخبارية: المروحيات الإسرائيلية تنقل قتلى وجرحى للاحتلال بعد اشتباكات في رفح

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إنه منذ ساعة رصدت تحليق لطائرات مروحية إسرائيلية قادمة من شرق رفح الفلسطينية متجهة صوب تل أبيب، وهذا يتوافق مع ما تم التصريح به من قبل أحد المستشفيات بهبوط 3 طائرات مروحية في أحد المستشفيات تحمل على متنها عددا من القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وأضاف "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن هذا يتوافق أيضا مع ما تم رصده على مدار الليلة بشكل كامل من خلال الاشتباكات التي دارت في الجانب الفلسطيني، حيث سمعت أصوات الرصاص بشكل واضح للغاية، ويتزامن ذلك مع الغارات الإسرائيلية التي تشن منذ الساعات الأولى على مدينة رفح الفلسطينية، وتم استهداف عدد من البنايات بالجانب الآخر.

رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن الغارات هدأت نسبيا في هذه الأوقات مقارنة بالساعات الماضية، وفي هذا التوقيت تسمع صوت " الزنانة "، وهي دائما ما تسبق أي عملية عسكرية التي تستهدف أيا من المواقع بمدينة رفح الفلسطينية، ولا زال منفذ رفح من الجهة الفلسطينية تسيطر عليه قوات الاحتلال وتمنع إيصال أي مساعدات إنسانية التي تصطف بالآلاف وصولا للعريش.

https://www.youtube.com/watch?v=U2Y7tEym_FM&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9