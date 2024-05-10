100 مليار دولار | طفرة في قطاع النقل بمصر .. إيه الموضوع؟

تبذل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهوداً كبيرة في إطار التطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تيسيراً على الجميع.

وحققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة وانجازات كبيرة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

محطة قطارات صعيد مصر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية ش م م إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر الذراع الاستثماري لوزارة النقل والمنشأة بغرض إدارة وتشغيل ‏واستغلال أصول الهيئة، حيث صدقت الجمعية العامة على تقرير ‏مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي في 2023 وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات

واستعرضت الجمعية ارتفاع إيرادات الشركة حيث بلغت إيرادات الشركة مبلغ 1.415 مليار جنيه عن عام 2023 مقارنة بمبلغ 943 مليون جنيه عن العام 2022 .

‏وأشاد وزير النقل خلال الاجتماع بالدور الذي تقوم به الشركة في الآونة الأخيرة، حيث أصبح لها دور هادف وفعال في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية لها عائد على الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص عمل للشباب حيث قامت الشركة بالتعاقد على تنفيذ عدد (83) مشروعا في عدد (20) محافظة منها مشروع محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة والتيه تم الانتهاء منها والتي ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك مشروع (تحيا مصر المنصورة) والذي يهدف الى المساهمة في التطوير الشامل وإحداث نقلة حضارية لمدينة المنصورة ومشروع استثمار أرض طنطا ومشروعات تطوير واستثمار أراضى أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحافظة كفر الشيخ بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزير إن ما تم استعراضه من تعاون الشركة مع غيرها من شركات القطاع الخاص قد ساهم في توفير الالاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وهو ما يجسد الدور الكبير الذي قامت به الشركة في زيادة التعاون مع شركات القطاع الخاص والتعاون مع المستثمرين وذلك في اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين

‏‏وأوضح الوزير ضرورة الاستمرار في الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة الأراضي التابعة لكافة الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل لزيادة العوائد المالية لهذه الهيئات والشركات لاستمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وضرورة الاستمرار في التقدم والانطلاقة في مجال الاستثمار التجاري والإعلاني والعقاري وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها في هذا المجال وخلق فرص ابتكارية للاستثمار للمساهمة فى رفع العبء عن الموازنة العامة للدولة.

‎ 100 مليار دولار

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن شبكة الطرق والنقل قادرة على استيعاب ما تم إنجازه مؤخراً من بنية تحتية، وتتطلب شبكة الطرق وضع المزيد من الآليات، لافتا إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى.

وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى.

وتابع : كما أن الدولة تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.

وأكد : شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.

وأردف: العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.

