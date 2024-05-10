الشبكة الوطنية للطوارئ: العمل جار لإزالة تجمعات رملية على طريق ديروط الفرافرة

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بأسيوط، اليوم الجمعة، عن وجود تجمعات رملية على طريق ديروط - الفرافرة، الكيلو 200 من الفرافرة.

وقال المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن إخطارا ورد عن وجود تجمعات رملية على طريق ديروط - الفرافرة، الكيلو 200 من الفرافرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والكباري- المنطقة السابعة بأسيوط، وجار رفع الرمال من الطريق.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي بلاغات أو شكاوى من الطرق؛ يتم التواصل مع أرقام غرفة الأزمات، أو من خلال التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية.

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