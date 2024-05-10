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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشبكة الوطنية للطوارئ: العمل جار لإزالة تجمعات رملية على طريق ديروط الفرافرة

رفع الرمال من طريق
رفع الرمال من طريق ديروط/ الفرافرة

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بأسيوط، اليوم الجمعة، عن وجود تجمعات رملية على طريق ديروط - الفرافرة، الكيلو 200 من الفرافرة.

وقال المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن إخطارا ورد عن وجود تجمعات رملية على طريق ديروط - الفرافرة، الكيلو 200 من الفرافرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الطرق والكباري- المنطقة السابعة بأسيوط، وجار رفع الرمال من الطريق.

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وأوضحت أنه في حالة وجود أي بلاغات أو شكاوى من الطرق؛ يتم التواصل مع أرقام غرفة الأزمات، أو من خلال التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية.

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أسيوط أخبار أسيوط ديروط طريق الفرافرة تجمعات رملية طريق ديروط الفرافرة

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