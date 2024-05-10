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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح 150 ألف فلسطيني من رفح وسط الغارات الإسرائيلية

صدى البلد

وسط دوي القصف الإسرائيلي الذي يصم الآذان والاشتباكات مع حماس، فر عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدينة رفح الجنوبية بحثاً عن ملجأ هرباً من العنف المستمر. ومع اختناق الطرق بسبب سيل من المدنيين الفارين وممتلكاتهم الضئيلة، وصل النزوح الجماعي من رفح إلى أبعاد مذهلة، حيث اضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى ترك منازلهم بحثا عن الأمان.

وفقا للجارديان، شارك إياد جربوع، مدرب التمثيل والمخرج المسرحي، المحنة المروعة التي تواجهها عائلته أثناء خوضهم فوضى الحرب. ومع تعرض حيه للقصف المستمر وتعرض أحبائه لإصابات خطيرة، أصبح قرار الفرار مسألة حياة أو موت. وعلى الرغم من قدرتهم على الصمود، إلا أن شبح عدم اليقين يلوح في الأفق وهم يتصارعون مع تحديات النزوح والتهديد المستمر بالعنف.

بالنسبة لأديب السقا، المحاضر في جامعة غزة، فإن الرحلة إلى الأمان محفوفة بالمخاطر لأنها تبحث عن ملجأ لأطفالها وسط الهجوم الذي لا هوادة فيه. إن ندرة الموارد والتهديد بالمجاعة الذي يلوح في الأفق يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل التي تجتاح غزة، مما يترك للعائلات مثل عائلة السقا أمام خيارات قليلة للبقاء على قيد الحياة.

وقد وصل الوضع الإنساني في رفح إلى منعطف حرج، حيث تحذر وكالات الإغاثة من كارثة وشيكة مع تضاؤل ​​الإمدادات الحيوية وتأرجح الخدمات الأساسية على حافة الانهيار. ويؤدي إغلاق المعابر وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم معاناة المدنيين، مما يتركهم عالقين في دائرة من الحرمان واليأس.

ومع احتدام النزاع، تواجه عائلات مثل عائلة إسراء النملة تحديات لا يمكن تصورها، حيث تعاني من الإعاقات والإصابات الناجمة عن الغارات الجوية. ومع عدم وجود مكان يلجأون إليه ولا يوجد ملاذ آمن في الأفق، فإنهم يواجهون الواقع الصارخ لمحنتهم، غير متأكدين مما يخبئه المستقبل.

وفي خضم الفوضى وعدم اليقين، يظل هناك شيء واحد واضح: أن سكان رفح يتمتعون بالمرونة في مواجهة الشدائد، ويستمدون القوة من تصميمهم على البقاء وإعادة بناء حياتهم وسط أنقاض الحرب. وبينما يشرعون في رحلة أخرى إلى المجهول، تكون شجاعتهم بمثابة شهادة على مرونة الروح الإنسانية التي لا تتزعزع في مواجهة الصعوبات التي لا يمكن تصورها.

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