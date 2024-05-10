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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : مصر دورها محوري وريادي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

هشام سعيد الجاهل
هشام سعيد الجاهل

أكد النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، على أهمية الاتصال الذي تم بين الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بخصوص تطور الأوضاع في غزة ومستجداتها.

لافتا أن مصر تقوم بدور محوري وريادي ومستمر منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.

وقال الجاهل، في تصريح صحفي له اليوم، إن الظروف الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لإنجاح مساعي الوساطة الحالية، سعياً لتحقيق انفراجة لهذا الوضع المتأزم وتجنباً لتوسيع دائرة الصراع، فضلاً عن ضمان الإنفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق قطاع غزة، لاسيما مع انهيار المنظومة الإنسانية وتعرُض أهالي القطاع لمخاطر المجاعة والأوبئة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن موقف مصر فيما يحدث في قطاع غزة محدد من البداية ومعلن بشكل حاسم ويتمثل في رفض استمرار العدوان ورفض مخطط التهجير ورفض ما يحدث من دمار واسع في القطاع علاوة على الايمان المصري المطلق بحل الدولتين تحقيقا للسلام والهدوء ونصرة حق الشعب الفلسطيني.

واختتم النائب هشام سعيد الجاهل، بالتحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، فهى تمثل عائقاً خطيراً أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتعد في مجملها جريمة حرب، مطالبا مجلس الامن بتحرك فوري وحازم تجاه عمليات الابادة في غزة.

هشام سعيد الجاهل مجلس النواب الرئيس السيسي غوتيريش غزة

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