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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتابع الحملات المكبرة لسلامة الغذاء للتأكد من صلاحية المنتجات

محافظ الغربية: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

ووجه باتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، بهدف القضاء على الاحتكار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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جاء ذلك خلال متابعته نتائج  الحملات  المكبرة التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتشديد الرقابة علي جميع اماكن تداول الغذاء .

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وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي:-:2 طن و200 كيلو جرام أسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الادمي100000 قطعة حلوي منتهيية الصلاحية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الادمي و205 عبوة غزل بنات يشتبه في صلاحيتها للاسيتهلاك الادمي طن مخللات منتهية الصلاحية و750 كيلو جرام مقرمشات منتهية الصلاحية و7000 عبوة حلوي اطفال .


وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

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الإجراءات القانونية إستهلاك الآدمى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور طارق رحمي الحملات المكبرة التنفيذي الحملات الرقابية الدكتور مصطفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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