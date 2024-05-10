تحرك جديد من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، تقديم جنوب إفريقيا طلبا عاجلا لإجراءات إضافية طارئة بقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

كما أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال، بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت جنوب إفريقيا، قدمت طلبًا إلى محكمة العدل الدولية في نهاية ديسمبر الماضي؛ لبدء إجراءات ضد إسرائيل لقيامها بأعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسبما أعلنت المحكمة الدولية.

وأصدرت المحكمة قرارا باتخاذ تدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة، في نهاية شهر يناير 2024.