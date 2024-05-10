عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل رئيس الجمهورية ملزم بتغيير الحكومة في ولايته الجديدة؟.. فيديو

الحكومة
الحكومة

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ قانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن اتحاد القبائل العربية باعبتاره جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل يهدف لتنمية المواطنين من حيث المشاركة المجتمعية وخدمة الأهالي بالوعي والتثقيف.

وأضاف صلاح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بتغيير الحكومة، ويمكن للرئيس تغيير عدد من الوزراء بنفس رئيس الوزراء أو رئيس حكومة جديد، وسيتم ذلك عبر مجلس النواب بعد الموافقة عليهم، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بأمر المادة 147.

المحافظين

وتابع قائلا: لا يوجد في الدستور نص على تغيير المحافظين، ولكن هناك نص قانون الإدارة المحلية يعتبر المحافظين مستقلين مع الاستمرار في مباشرة تسيير الأمور، وتعيين المحافظين الجدد سلطة تقديرية للرئيس، بشرط تسيير أعمال مرافق الدولة.

اتحاد القبائل العربية الإعلامي مصطفى بكري التضامن الاجتماعي الدكتور صلاح فوزي برنامج حقائق وأسرار تغيير الحكومة جامعة المنصورة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

إنهاء الخطوبة | طلب غريب من ياسمين عز على الهواء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

استبعاد فريق بالكامل.. غيابات بالجملة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

ترشيحاتنا

فضيحة في استاد الجوهرة| الاتفاق يسقط الاتحاد بخماسية بالدوري السعودي

أستاذ قانون دستوري يقترح حلا لأزمة الإيجارات القديمة.. فيديو

«هي شقة!».. مشادة ساخنة بين عضو لجنة فتوى وطبيب بسبب تأجير الأرحام

عربية بنص التمن.. أسهل طريقة للحصول على سيارة بسعر منخفض

نقيب الإعلاميين يشيد بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الجيبوتي: ننتظر صناع التاريخ لإقرار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأخضر؟

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف ألنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-