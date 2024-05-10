هل رئيس الجمهورية ملزم بتغيير الحكومة في ولايته الجديدة؟.. فيديو

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ قانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن اتحاد القبائل العربية باعبتاره جمعية أهلية خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة، مشيرا إلى أن اتحاد القبائل يهدف لتنمية المواطنين من حيث المشاركة المجتمعية وخدمة الأهالي بالوعي والتثقيف.

وأضاف صلاح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الجمهورية ليس ملزما بتغيير الحكومة، ويمكن للرئيس تغيير عدد من الوزراء بنفس رئيس الوزراء أو رئيس حكومة جديد، وسيتم ذلك عبر مجلس النواب بعد الموافقة عليهم، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب بأمر المادة 147.

المحافظين

وتابع قائلا: لا يوجد في الدستور نص على تغيير المحافظين، ولكن هناك نص قانون الإدارة المحلية يعتبر المحافظين مستقلين مع الاستمرار في مباشرة تسيير الأمور، وتعيين المحافظين الجدد سلطة تقديرية للرئيس، بشرط تسيير أعمال مرافق الدولة.