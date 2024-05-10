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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنهي أزمة 21 عضوا بشركة راكتا .. صور

اجتماع بنقابة المهندسين
اجتماع بنقابة المهندسين بالإسكندرية

التقى مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي مع عدد من مهندسي الشركة العامة لصناعة الورق راكتا بنادي المهندسين بالإسكندرية في لقاء يأتي بعد ثلاثة أشهر من حل مشكلة 21 مهندس مع شركتهم .

 لجأ المهندسون العاملون بشركة راكتا في يناير الماضي إلى نقابتهم في لقاء جمعهم مع رئيس النقابة وعدد من أعضاء المجلس, حيث تقدموا بشكوى وتظلم للنقابة تضمنت التعنت ضدهم بعدم الموافقة على طلباتهم بالخروج للمعاش المبكر والحصول على مستحقاتهم المالية وفق الاتفاقية التي نشرتها الجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي و التي تسمح بخروج العاملين بالشركة بالمعاش المبكر الاختياري بعد إيقاف نشاط الشركة منذ عدة سنوات, و ذلك بعد تقديمهم لتلك الطلبات منذ إعلان الاتفاقية، وما تعرضوا له من أضرار مادية و معنوية لعدم الاستجابة لطلباتهم أسوة بباقي زملائهم العاملين بالشركة وطالبوا النقابة بإيجاد حل لمشكلتهم مع الشركة .

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 قامت النقابة باختصاصها الوارد بقانون النقابة و تم في البداية التدخل للحل ودياً لتلك المشكلة و ذلك عن طريق التواصل مع العضو المنتدب للشركة القابضة لصناعة الكيماويات عماد الدين مصطفى والتي تتبعها شركة راكتا، و ذلك من خلال المهندس محمد الرشيدي عضو مجلس النقابة و عضو مجلس الشيوخ ، و ذلك قبل اللجوء إلى أي تحرك قضائي و تدخل النقابة تضامنياً مع المهندسين طبقا لقانون النقابة في تلك الدعاوي حفاظاً على حقوق المهندسين بالاتفاقية المشار إليها .

و بعد التواصل المتكرر تم الإستجابة في فبراير الماضي للحل وديا بعد فحص الشكوى من العضو المنتدب للشركة القابضة و تم الموافقة على طلبات 21 مهندس بالخروج للمعاش المبكر والحصول على مستحقاتهم كاملة .

و شهد اللقاء الأخير لمهندسي راكتا مع مجلس النقابة بناءً على طلبهم توجيه شكرهم للمجلس برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي على تحركه لصالح حقوق المهندسين و الحفاظ عليها , كما وجهوا الشكر للمهندس محمد الرشيدي , المهندس كريم عزت  و المهندس محمد سعيد على مجهوداتهم المتواصلة منذ بداية اللقاء الأول للعمل على الوقوف بجانبهم حتى إنهاء تلك الأزمة بنجاح .

 أكد " سعودي " رئيس النقابة في لقاءه معهم على سعادته للجوئهم لنقابتهم مؤكداً على سعي المجلس على أن تكون النقابة خط الدفاع و الملاذ للمهندسين عند تعرضهم لأي ظلم من جهات عملهم , و أن النقابة تتخذ خطوات ودية تليها التضامن في أي تحرك قضائي وفق الإجراءات القانونية و المواقف القانونية السليمة للمهندسين التي تسمح بذلك .

و شهد اللقاء حضور المهندس وليد ماضي أمين الصندوق ,المهندس محمد قبيصي الأمين المساعد ,  المهندس محمد فتح الباب أمين النادي , المهندس أحمد محمود أمين صندوق النادي ,و أعضاء مجلس النقابة  المهندس محمد الرشيدي , المهندس كريم عزت و المهندس محمد سعيد .

الاسكندرية الجريدة الرسمية العضو المنتدب المهندس محمد سعيد التحالف الوطني هشام سعودي عضو مجلس الشيوخ

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