مكتبة الإسكندرية عضوا بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أكد الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية سعادته وفخره بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي ضم في عضويته مكتبة الإسكندرية.

وأعرب عن تطلعه للعمل والتعاون الجاد والمثمر مع جميع المؤسسات أعضاء التحالف.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يجسد الكثير من القيم التي طالما كانت في قلب رسالة مكتبة الإسكندرية وأهدافها، خاصةً تلك التي تتعلق بالعمل الأهلي والمجتمعي والتطوع وبناء القدرات، وأيضا ما تقوم به مكتبة الإسكندرية من جهود لإعلاء هذه القيم الإنسانية في المجتمع المصري بشكل عام.



وكانت مكتبة الإسكندرية قد شاركت في اعمال الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي (الموافق 8 مايو ) بمقر التحالف بالقاهرة.



جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضم في عضويته 36 مؤسسة تمثل الهيئات والكيانات العامة والأهلية والخاصة التي تعمل في المجال التنموي والخيري، حيث يسعى التحالف إلى تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه في ظل الجمهورية الجديدة.