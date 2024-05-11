برلماني: 570 مليار جنيه مستحقات للحكومة لدى أفراد وجهات

كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن أن الحكومة لها أموال مستحقات لدى الافراد والجهات أكثر من 570 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب الانتهاء منه والتعامل معه سريعا.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة البترول عندها موظف واحد بس و550 منتدب، متابعا ان مصر للطيران بتخسر 29 مليار سنويا وعندها 33 مستشار.



وتابع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الملاحظة الأولى للجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة هي «وجود منح وقروض تم الحصول عليها في الفترات السابقة، ولم يتم الاستفادة منها بشكل كامل».



وأضاف أن اللجنة نبهت على ضرورة تحديد المسؤولية عن عدم استخدام هذه المنح والقروض، ومن الذي حمل الموازنة تكاليف زيادة، وطالبت بالإسراع بالاستفادة منها».



ونوه أن الملاحظة الثانية تمثلت في عدم دقة التقديرات في الموازنة العامة على صعيد الأرقام المقدرة في الموازنة والأرقام المستخدمة.

