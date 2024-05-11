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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. عرض 3 أفلام بالأوبرا ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة

صدى البلد

يعرض نادي السينما المستقلة، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، 3 أفلام ضمن فعالياته، وذلك في الثامنة مساء  اليوم السبت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.


وذكر المركز القومي للسينما أن الأفلام الثلاثة المقرر عرضها ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة هي: الفيلم التسجيلي القصير "رحال" للمخرج يوسف شعبان، فيلم "حتة سكر" للمخرج محمد علي طه، والفيلم الروائي القصير "يوم الإجازة" للمخرج ياسر سعيد.


وأوضح المركز القومي للسينما، أن أحداث الفيلم التسجيلي القصير "رحال" تدور حول رحلة استكشافية بسيطة للعيش في تفاصيل حياة إحدى القبائل البدوية، كما يسلط الضوء على الحياة البدوية المليئة بالمشاق والمصاعب، واعتمادهم على المعيشة البدائية استكمالا لخطى أبائهم وأجدادهم، رغم التقدم التكنولوجي الذي يعيشه المجتمع الآن.


بينما تدور أحداث فيلم "حتة سكر"، حول تغيير الأقدار في حياة الأشخاص وتبدل الأحوال من الموت للحياة وعدم توقع النهايات، في حين يناقش الفيلم الروائي القصير "يوم الإجازة" للمخرج ياسر سعيد، يوما في حياة أحد الأشخاص من المفترض أنه يوم إجازة عمل له، ولكنه بالرغم من ذلك يعمل به ويبدأ الفيلم في توضيح مدى الأعراض الجانبية الإيجابية والسلبية لهذا الشخص.


ونوه المركز القومي للسينما إلى أنه سيتم عقب عرض الأفلام الثلاثة عقد ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي؛ لمناقشة الأفلام مع الجمهور.


يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات.

نادي السينما المركز القومي للسينما دار الأوبرا سينما الهناجر

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