عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تجهيز الدجاج بالروبوت.. الذكاء الاصطناعي يساعد في أتمتة صناعة اللحوم بأمريكا

صدى البلد

ترعى روبوتات تدار عن بعد الماشية في منطقة السهول الكبرى في الولايات المتحدة لصالح عملاقة منتجات المزارع "كارغيل"، وتحصّر روبوتات أخرى الشحنات وتنضد ألواح التحميل في مصانع تغليف اللحوم في شتى بقاع الولايات المتحدة.

كما تستخدم شركة "وين–ساندرسون فارمر" (Wayne-Sanderson Farms) الرائدة في مجال الدواجن مجموعة آلات لتلقيح الصيصان داخل البيض، ومجموعة أخرى لتنزع أحشاءها بعد بضعة أسابيع من ذلك، ويرسم كل ذلك مشهداً يوحي بأن شركات تصنيع اللحوم في الولايات المتحدة نجحت في الانتقال من الإنسان إلى الآلة في واحد من القطاعات الأكثر تطلباً للعمالة في العالم.

لكن برغم التقدم الكبير الذي أحرزته شركات تصنيع لحوم البقر والخنزير والدجاج في أتمتة مصانعها، فإن الاعتماد على الآلة في المهام التي تؤثر مباشرة على الربحية كان أبطأ بكثير، ومن ضمنها الجزارة.

تطوّر التقنيات

حين يترك الجزارون شيئاً يسيراً من اللحم على العظم، قد يتسبب ذلك بتآكل هوامش الربح مع مضي الوقت. فعلى الرغم من أن الروبوتات ليست عرضة للإصابات والأمراض، فإن البشر أقدر على اتخاذ القرارات الفورية المرتبطة بحجم الذبيحة من بقر أو دجاج أو خنزير، وهذا يمنح الإنسان أفضلية في مهمة الجزارة الدقيقة.

قال تشيتان كابور، المشرف على الأتمتة في شركة "تايسون فودز" (Tyson Foods)، التي توضب نحو 40 مليون داجن في الأسبوع: "يكمن التحدّي الذي نواجهه في تعذّر اعتماد الأتمتة في المهام التي يمكن أن تؤثر على المردود، إذ تنخفض كفاءتنا التشغيلية كثيراً إن فعلنا ذلك نظراً لحجم الإنتاج".

لكن هذا الواقع يوشك أن يتغير. فقد وضعت التطورات الحديثة في مجال تعلم الآلة والرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي بعض المهام التي تصعب أتمتها في متناول اليد، ومنها القدرة على سحب العظام من صدور الدجاج بطريقة مثالية وتقطيع الذبائح الضخمة كالأبقار بدقة. إذا ما اعتُمدت هذه التقنية على نطاق تجاري، فمن شأنها أن تحدّ من المشاكل التي يعانيها القطاع على صعيد التوظيف، التي تجلت خلال أزمة وباء كورونا حين أفرغ غياب الموظفين رفوف المتاجر.

أعلنت "تايسون" أنها طوّرت جهازاً روبوتياً مزوداً بجهاز استشعار وكاميرا يمكنه سحب عظام صدور الدجاج بطريقة أكثر كفاءة من أيدي العمال، وهذه مهمة ترتبط بهوامش ربح عالية جداً كان يصعب على القطاع في السابق أن يوليها للروبوتات.

قال كابور إن الآلة التي كانت قيد التطوير منذ عام 2015 "تجاوزت مرحلة الاختبار بأشواط"، وعرض مقطع فيديو لها خلال جولة في مركز الأتمتة التابع لشركة "تايسون" في مدينة سبرينغدايل في أركنساس. شرح: "عالجنا المشكلة الناجمة عن المهام التي يصعب العثور على موظفين لأدائها في جانب أساسي جداً في القطاع"، وقال إن هذه التقنية تخلّف كمية لحوم أقل على العظام.

استثمارات جديدة

قال إنريكيه فيلارس، مسؤول التميز الصناعي في قسم البروتين في أميركا الشمالية لدى "كارغيل" إن نسبة قليلة جداً من عمليات تصنيع اللحم البقري قابلة للأتمتة سواء لأن التقنية اللازمة لم تجهز بعد أو لتعذر تطبيقها على نطاق واسع. لكن ذلك قد يتغير سريعاً مع تطور التقنية. فعلى سبيل المثال، تمكنت "كارغيل" من تركيب خطوط لنشر اللحوم في مصنعها في مدينة دودج في كنساس، تفصل اللحم عن العظم باستخدام نظام رؤية ثلاثي الأبعاد يلغي الحاجة لعمّال يقومون بما يصل إلى 3 آلاف عملية تقطيع في اليوم بواسطة منشار لحوم. كذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكشف وجود أي جسم غريب على خط الإنتاج.

أضاف: "الرؤية الحاسوبية هي الإنجاز الكبير المقبل بما أنها تمنح الحاسوب القدرة على تفسير الصور وأجزائها الدقيقة وترجمة ذلك إلى أفعال... إن الأمور تتقدم بصورة استثنائية".

خصصت شركات تصنيع اللحوم مزيداً من رأس المال للمشاريع التقنية. أعلنت "تايسون" في 2021 عزمها استثمار 1.3 مليار دولار في مشاريع الأتمتة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يشمل بناء مصنع عالي الأتمتة متخصص بصناعة ناغيت الدجاج في مدينة دانفيل في فيرجينيا.

 قال رئيسها التنفيذي دوني كينغ إن المصنع قادر على إنتاج كميات أكبر بـ30% مع موظفين أقل بنسبة الثلث مقارنة مع مصنع مشابه ليس بنفس مستوى الأتمتة. من جهتها، أنجزت "كارغيل" 114 مشروع أتمتة، وتعمل على 120 مشروعاً آخر على امتداد كافة عملياتها في مجال اللحوم في إطار خطة بقيمة 700 مليون دولار تسميها "مصنع المستقبل".

قال واتس من "سميثفيلد فودز": "عند زيارة منشأة دجاج قد تجد أنها عالية الأتمتة، لكن حين تتجه إلى قسم لحوم الأبقار أو الخنازير قد تخيب آمالك... أعتقد أن الأمر سيختلف كثيراً خلال الخمس سنوات المقبلة".

استثمارات التطور الذكاء الاصطناعي الولايات المتحدة تصنيع اللحوم تصنيع ذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

رئيس الوزراء: إنتاج أول سيارة مصنعة داخل مصر 2025

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان وارتفاع الأسعار بنسبة 50% |تفاصيل

بايرن ميونيخ يقترب من اختيار خليفة توخيل لتدريب الفريق

“الأسئلة من الترم الأول”| خطأ بامتحان إنجليزي أولى إعدادي في مدرسة بالقاهرة الجديدة

رصد 4 صواريخ من رفح تجاه كرم أبو سالم في غلاف غزة

اعتراف صهيوني جديد: دخول رفح هدف سياسي لنتنياهو

عمر جابر قبل لقاء نهضة بركان: الزمالك فريق كبير وعلى الجميع احترامه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل أخطاء شائعة تؤثر على امتصاص فيتامين د في الجسم

اقترب من الربع مليون جنيه.. سعر جمبسوت أروى بالرياض يثير الجدل

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

هل كان قتل اليهود وراء ذلك..ما السبب وراء إختطاف الزعيم النازي السابق أيخمان؟

فيديو

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

بعمل بوتكس كل 6 شهور وشفطت خدودي 3 مرات.. اعترافات مثيرة للفنانة غادة إبراهيم

بروتوكول النهايات.. نصائح ياسمين عز لفسخ الخطوبة وإنهاء العلاقات

كيف تشتري أضحية سليمة.. اعرف الشروط والمواصفات قبل العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-