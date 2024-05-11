أستراليا: سعي الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة يبني زخمًا للسلام

وسط هجوم إسرائيلي..

أكدت أستراليا أن سعي الفلسطينيين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة يبني زخمًا للسلام.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال وزير الخارجية الأسترالي بيني وونج، إن دعم بلاده للمسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة هو جزء من بناء الزخم لتأمين السلام في الحرب بقطاع غزة.

وصوتت أستراليا يوم الجمعة بالأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مسعى فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة من خلال الاعتراف بها كمؤهل للانضمام، مع توصية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي”.

وفي الشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد توصية بقبول “دولة فلسطين في العضوية” في تصويت في مجلس الأمن.

وقال وونغ في مؤتمر صحفي في أديلايد: "لقد صوت جزء كبير من منطقتنا والعديد من شركائنا أيضًا بنعم"

وأضاف: "نعلم جميعًا أن صوتًا واحدًا لن ينهي هذا الصراع - الذي امتد طوال حياتنا - ولكن علينا جميعًا أن نفعل ما في وسعنا لبناء الزخم نحو السلام".

ووصف وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، قرار الأمم المتحدة بأنه “جائزة لحماس”، في بيان أصدره مكتبه.