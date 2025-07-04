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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أطيب الناس .. هند عاكف تطلب الدعاء لـ عمرو محمد علي | خاص

الفنانة هند عاكف
الفنانة هند عاكف
أوركيد سامي

طلبت الفنانة هند عاكف  من الجمهور، الدعاء للفنان عمرو محمد علي ، الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا لما كشف عنه في لقاء خاص مع صدى البلد.

وقالت هند عاكف  لـ صدى البلد: "حقيقي من أطيب وارقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي استاذ عمرو محمد علي ، ، حقيقي من أطيب  الناس.. بطلب من كل الناس له تدعو له، ربنا يعطي له كل الخير".

يذكر أن التقى موقع صدى البلد بالفنان عمرو محمد علي في منزله في لقاء خاص وحصري، بعد غيابٍ دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

وقال عمرو محمد علي في أول رد له عن شائعة وفاته: “أنا بخير الحمد لله وبستغرب من شائعات وفاتي، كلام سخيف ووحش ومش بحب اتعامل مع الإشاعات، ادعولي بالشفاء العاجل”.

وأضاف: “نفسي يكون عندي شقة لإني قاعد عند اخواتي ومش عايز اكون تقيل عليهم، عايز لما بنتي تيحي ليا نقول انا رايحة بيت بابا، نفسي أعيش في بيت بتاعي وأكون مرتاح فيه".


يذكر أن الممثل عمرو علي، بدأ مشواره الفني طفلًا صغيرًا في منتصف الثمانينات، شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم أفلامه (سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب)، ومن مسلسلاته (حكايات مجنونة، حواء والتفاحة، ريا وسكينة).

اخبار الفن نجوم الفن الفنان عمرو محمد علي الإعلامية أوركيد سامي الفنانة هند عاكف

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