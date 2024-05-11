لبنان.. وزير المهجرين يعلن بدء تسيير رحلات عودة طوعية للاجئين السوريين

أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن العودة لتسيير رحلات “عودة طوعية” للاجئين السوريين من لبنان نحو سوريا، اعتبارًا من الأسبوع الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي لحزب “الكتائب” اللبنانية، ووسائل إعلام لبنانية، أوضح شرف الدين ، أن أولى هذه الرحلات ستنطلق الثلاثاء المقبل.

كما ستتكون من ألفي لاجئ، على أن تتبعها قافلة ثانية بعد أسبوع.

وعبر شرف الدين عن استعداده لزيارة سوريا إذا جرى تكليفه بذلك رسميًا، “لبحث موضوع عودة النازحين واللاجئين السوريين”.

فيما نقلت قناة الجديد عن مصادر في الأمن العام اللبناني قولها إن “النازحين” (في إشارة إلى اللاجئين) سيعودون مع مواشيهم إلى سوريا، وإن قوافل عودة “النازحين” إلى سوريا تتكون مما يتراوح بين 200 و300 نازح، والكلام عن ألفي نازح غير صحيح.