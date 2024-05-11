عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

شاب يسقط في مياة مليئة بأسماك القرش في جزر البهاما.. ما مصيره؟

مصير شاب أنزلق من
مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش

تعرض شاب يدعي لمارلون ويكمان البالغ من العمر 4 عاما لعضة من سمكتا قرش، وذلك بعدما أنزلق وهو يصعد للقارب الذي يعمل عليه، وسقط في مياة مليئة بأسماك القرشي لونغ آيلاند بجزر البهاما

 

مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش

 

و بعد أن وقع ويكمان أمسكت به سمكة قرش من رقبته، ولكنها سرعان ما تركته، ولكن عند محاولته الصعود للقارب، قامت سمكة اخؤي بعضة من قدميه، ثم تم نقله إلى مستشفى سانت ماري في ويست بالم بيتش.

 

هوس طفل لتربية أخطبوط تحول إلى مفاجأة لم يتوقعها أحد.. شاهد ما حدث

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

 

وقال ويكمان، خلال مؤتمر صحفي، أن كل ذلك حدث عندما كان يعمل على قارب في مرسى، وبينما حاول الصعود على متن قارب، انزلق وسقط في مياه مليئة بأسماك القرش، وسارع للعودة إلى القارب عندما تعرض للعض في المرة الأولى.

 

وأضاف ويكمان: "كنت متمسكًا بلوحة التغطية فأمسك بي، وسحب رأسي تحت الماء، ثم تركني. لقد كنت محظوظًا حقًا لأنه لم يهز رأسه أو يمسكني لفترة من الوقت".

 

وأثناء محاولته العودة مرة أخرى إلى القارب، عضته سمكة قرش ثانية في ساقه وركبته، وكادت أن تقطع أحد الشرايين.

 

وقال الدكتور بوريغو، في مستشفى سانت ماري، وهو أحد الجراحين الذي قاموا بمعالجة ويكمان، بأنه في اللحظة الذي وصل فيها المستشفى قد اعطيناه المضادات الحيوية؛ حيث أن كان الجرح قريب من الشرايين المغذية للقدم، إلا أن الامر مر بسلام دون مخاطر على قدم ويكمان.

 

مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش
مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش
شاب مارلون ويكمان أسماك القرش القارب قارب مرسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

بعد حله مجلس الأمة .. أول زعيم عربي يتصل بأمير الكويت |ماذا دار بينهما؟

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة : إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات.. هادية غالب تثير الجدل على السوشيال ميديا بسعر البوركيني

بالدولار والجنيه.. سعر غير متوقع لتوب إليسا في حفلها بميامي

نشرة المرأة والصحة : فندق فاخر في أبوظبي يبني منحلا.. لو بتاكل هذه الأطعمة أنت مهدد بالنقرس.. فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

مطرز يديويا.. لينا طهطاوي بفستان ذيل السمكة في حفل زفافها على محمد فرج

ربع مليون جنيه.. سعر فستان نانسي عجرم الذهبي يثير الجدل

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

منعش ولذيذ.. طريقة عمل عصير الفراولة بالليمون

لا تتغافل عن علاجه.. مضاعفات خطيرة للأطفال الرضع المصابين بالصفرا

ترشيحاتنا

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة

وزير المالية: الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير أولويات المرحلة المقبلة

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

اعتراف إسرائيلي صادم.. حماس لن تهزم في رفح رغم العدوان الكاسح

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار

تابعة لإيلون ماسك.. شركة خدمات الإنترنت ستارلينك تقر بوجود اضطراب في خدماتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كوب من الليمون بالماء على الريق| ستدهشك النتيجة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-