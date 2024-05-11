شاب يسقط في مياة مليئة بأسماك القرش في جزر البهاما.. ما مصيره؟

تعرض شاب يدعي لمارلون ويكمان البالغ من العمر 4 عاما لعضة من سمكتا قرش، وذلك بعدما أنزلق وهو يصعد للقارب الذي يعمل عليه، وسقط في مياة مليئة بأسماك القرش .في لونغ آيلاند بجزر البهاما

مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش

و بعد أن وقع ويكمان أمسكت به سمكة قرش من رقبته، ولكنها سرعان ما تركته، ولكن عند محاولته الصعود للقارب، قامت سمكة اخؤي بعضة من قدميه، ثم تم نقله إلى مستشفى سانت ماري في ويست بالم بيتش.

وقال ويكمان، خلال مؤتمر صحفي، أن كل ذلك حدث عندما كان يعمل على قارب في مرسى، وبينما حاول الصعود على متن قارب، انزلق وسقط في مياه مليئة بأسماك القرش، وسارع للعودة إلى القارب عندما تعرض للعض في المرة الأولى.

وأضاف ويكمان: "كنت متمسكًا بلوحة التغطية فأمسك بي، وسحب رأسي تحت الماء، ثم تركني. لقد كنت محظوظًا حقًا لأنه لم يهز رأسه أو يمسكني لفترة من الوقت".

وأثناء محاولته العودة مرة أخرى إلى القارب، عضته سمكة قرش ثانية في ساقه وركبته، وكادت أن تقطع أحد الشرايين.

وقال الدكتور بوريغو، في مستشفى سانت ماري، وهو أحد الجراحين الذي قاموا بمعالجة ويكمان، بأنه في اللحظة الذي وصل فيها المستشفى قد اعطيناه المضادات الحيوية؛ حيث أن كان الجرح قريب من الشرايين المغذية للقدم، إلا أن الامر مر بسلام دون مخاطر على قدم ويكمان.

مصير شاب أنزلق من القارب في مياة مليئة بأسماك القرش