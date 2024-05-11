اليوم ذروتها.. تعرف على موعد إنتهاء العاصفة الشمسية وتعرف على أضرارها

قالت رشا مجدي، مذيعة برنامج صباح البلد، أن العاصفة الشمسية بدأت من أمس واليوم السبت ذروتها، وهل نتوقع إختلاف في درجات الحرارة؟.



أكد دكتور تحسين شعلة، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه بالتأكيد سيحدث إختلاف في درجات الحرارة ولاحظنا خلال يومين الإختلاف، مضيفا أن هذا سيؤدي إلي إرتفاع درجات الحرارة في الفترة القادمة والمشكلة الكبرى التأثير على الحركة الملاحية متوقع خلل في حركة الطيران او السفن وهذه مشكلة كبيرة.



وسالت مذيعة برنامج صباح البلد، هل هذا يؤثر علينا، موضحة "انا قرأت أن الاشخاص اللي عندهم مشاكل صحية ممكن تتاثر الايام دي".



أضاف شعلة أن من ضمن الأشياء المشهور جدة بها العاصفة الشمسية التاثير على الحالة المزاجية



ولفتت رشا مجدي، الى أن من فترة درجات الحرارة أرتفعت وبعض من الناس أصيبو بالاجهاد الحراري، هل يمكن حدوث هذا في العاصفة الشمسية.



أوضح شعلة، أن الاحساس والشعور بدرجات الحرارة العالية ناجم عن الانبعاثات الكربونية الزائدة يعني ممكن تكون درجة الحرارة 30 درجة لكن وأحنا ماشيين في الشارع بنحس أن درجة الحرارة أزيد من 30"، مضيفا أن في خلال الاسبوع الحالي سيتم انتهاء هذه العاصفة.



