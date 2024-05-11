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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني بشأن مطالب شركات الأدوية برفع الأسعار 60%

صدى البلد

أعلنت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لمجلس النواب وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة والمالية بشأن مطالب شركات الأدوية لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار الأدوية".

وقالت النحاس في تصريحات خاصة لصدى البلد أن أن الطلبات  المقدمة من شركات الأدوية المصرية برفع أسعار الدواء بنسبة 60 % على الأقل، يأتي فى ظل أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام.

ونوهت أن ذلك يأتي نتيجة لغياب هيئة الدواء المصرية عن وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية والحيوية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية.

وأوضحت عضو صحة النواب أن زيادة أسعار الدواء يحتاج لموافقة من الهيئة نفسها، وهو ما يستلزم أن يكون هناك آليات لمناقشة نسبة الزيادة وعلى أي أساس تمت المطالبة بها وتحقيق السعر العادل بالنسبة للشركات وأيضا المواطن.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك زيادة في الأسعار ولكن يجب أن تكون تدريجيا ومعقوله، حتى لا يفاجأ المواطن من يوم وليلة بزيادة الدواء الضعف.

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