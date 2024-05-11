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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

صدى البلد

علق الفنان نبيل الحلفاوي على استبعاد كولر عدد من لاعبي الأهلي من لقاء بلدية المحلة فى الدوري الممتاز . 

وكتب عبر اكس: "‏ماتش الدوري مع بلدية المحلة بكرة بينه وبين ماتش الترجي أسبوع. كافي للراحة ‏لذا أعتقد أن تكون الأولوية للتجهيز. خاصة بالنسبة للأساسيين الذين لم يلعبوا كأساسيين في المباراة الماضية". 

وكشف عن تشكيل الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

 

 

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا

غيابات الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي.

 

 

 

 

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