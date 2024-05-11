تعليق ناري من إبراهيم سعيد على استبعاد محمد الشناوي بلقاء بلدية المحلة

علق ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على أداء مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي.

وقال خلال برنامجه: “مصطفى شوبير وصل باجتهاده ودي سنة الحياة وجيل بيسلم جيل”.

ويذكر أنه قد استقر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على استبعاد 11 لاعبا من قائمة "الأحمر" التي تستعد لمواجهة بلدية المحلة اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري.

وكشف عن تشكيل الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا