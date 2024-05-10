لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن خروج محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي من قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه علي فيسبوك "استبعاد محمد الشناوي من قائمة مباراة بلدية المحلة عليه لغز كبير".

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وتعد مباراة بلدية المحلة أمام الأهلي، البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل السفر لتونس لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا، يوم 18 مايو الجاري، على ملعب رادس.