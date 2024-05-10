مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

أعلن أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن ضم محمد الشناوي إلى قائمة مباراة بلدية المحلة المرتقبة فى السابعة مساء غد السبت، بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي وتعافيه من الإصابة فى عضلة السمنة.



وكتب أحمد حسن: "كولر يدرس ضم الشناوي لقائمة الأهلي أمام بلدية المحلة وجلسة مع الحارس لحسم الموقف".





موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة بالدوري

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء غدا السبت ، على استاد المحلة، وذلك في إطار مباريات الجولة22 من مسابقة الدوري.





وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري NILE، مباراة الاهلي وبلدية المحلة إذ تنقل المباراة على أون تايم سبورت 1.