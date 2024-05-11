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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقات التأمين الصحى بالوادى الجديد| تعرف عليها

مديرية الشؤن الصحيه
مديرية الشؤن الصحيه

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الودي الجديد عن كيفية استخراج بطاقة التأمين الصحي، لكافة الفئات الوظيفية والأوراق المطلوبة، حيث يتم التوجه لمقر فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وتسليم الأوراق  من أجل استخراج بطاقة التأمين الصحي بالمحافظة لمختلف الجهات والتخصصات كالآتي:

 

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العملية التعليمية بالمعهد الفني الصحي بالداخلة


للقطاع الخاص:
- استمارتين حضر منتفعين
- إقرار بأن المذكور مأمن عليه طرقنا
- إقرار من صاحب العمل وصورة بطاقته
- صورة من الكشف الطبي
- صورة بطاقة شخصية
- صورة شخصية

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «المنتدبين»:
- وجود البطاقة الصحية من جهة عمله السابقة
- استمارتين حصر
- صورة من قرار الانتداب
- صورة بطاقة الشخصية
- صورة شخصية
- الرقم التأميني
- إخلاء طرف
- إقرار بأن المنتدب تم الكشف الطبي طوال فترة الانتداب
- 20 جنية رسوم

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «البدل تالف والمنتهي»
- لابد من وجود البطاقة الصحية من جهة عمله السابق
- استمارة بدل التالف
- صورة شخصية
- صورة البطاقة الشخصية
- رسوم 20 جنية

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «المعاشات»
- استمارتين معاشات
- صورتين شخصية
صورة الرقم القومي
- الرقم التأميني

الأوراق المطلوبة للبطاقة الصحية «القضاة ووكلاء النيابة والشرطة»:
- استمارتين حصر منتفعين
- إقرار بعدم استخراج بطاقة التأمين الصحي من قبل ذلك
- إقرار معافاة من الكشف الطبي لائق للوظيفة
- الرقم التأميني

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