لبنان..طلب عاجل من وزير المهجرين إلى نجيب ميقاتي بشأن السوريين في بيروت

ارفعوا الحصار..

وجه وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال، عصام شرف الدين بعدد من المطالب أهمها طلب رفع الحصار الجائر عن سوريا لأنه العائق الأساسي بوجه العودة إلى ديارهم".

وقال شرف الدين في تصريحات له "لليوم لم تتوضح الرؤية بالنسبة إلى الهبة المالية وميقاتي يقول أنه لا يعرف إذا كانت تعود ومرتبطة ببقاء الوجود السوري أو تكون ضمن الإصلاحات أو الدعم المقدم إلى الجيش".



وأكد شرف الدين أنه سيطالب المجتمع الدولي بتنظيم رحلات بحرية شرعية للنازحين ووضع 15 الف نازح سوري على قوارب وترحيلهم بشكل شرعي إلى كندا وأميركا والاقتصاد اللبناني مستنزف بسبب اللاجئين السوريين".