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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث: الجهود المصرية مستمرة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الجهود المصرية مستمرة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.

وتابع «عبد الرازق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لا توجد دولة تاريخياً قدمت للقضية الفلسطينية أكثر مما قدمته مصر وكذلك منذ إندلاع الحرب على غزة وحتى الآن.

واسترسل: أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تغليب الحلول التفاوضية ومنع حدوث كارثة إنسانية داخل رفح الفلسطينية أمام إصرار المحتل الإسرائيلي استكماله عملياته العسكرية.

وشدد على أن الجهود المصرية المبذولة للتهدئة والتوصل لوقف إطلاق للنار وسعيها على كافة المستويات لإنهاء العدوان على غزة، لا تماثله أية جهود دولية أخرى خاصة فيما يتعلق بشق المساعدات الإنسانية».

 

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